Isola 2021 | il drammatico sfogo di Andrea Cerioli | “Non ce la faccio”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 21 maggio 2021)non ce la fa più. Il crollo psicofisico dell’ex tronista di Uomini e Donne, naufrago di questa edizione dell’dei Famosi, è stato più evidente che mai nel corso delle ultime dirette con Ilary Blasi, durante le quali si è sentito male, vomitando, e ha persino rifiutato di partecipare alle prove leader. E ai suoi compagni,ha confessato di non farcela più, di sognate casa e di stare peggio di giorno in giorno. Uomini e Donne,non ce la fa più: loA tormentare più di tutto il 31enne bolognese è la fame: i suoi morsi non smettono di farsi sentire e il suo corpo non si abitua; anzi, più passano i giorni più la fame peggiora tanto che per lui il cibo è diventato quasi un’ossessione (cosa che del resto gli ...