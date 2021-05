Isola 2021 | diretta puntata 21 maggio | Rosaria Cannavò eliminata e dà il bacio di Giuda a Miryea

(Di venerdì 21 maggio 2021)DEI FAMOSIDELLA21SU LEGGO. IT 22.36arriva su Paya imboscadissima dove ci sono Beatrice e Roberto 22.35 Dopo un po di discussioni in palapa i ...

Advertising

fattoquotidiano : Più passano i giorni, più il pranzo alle Terme di Sardara – vietato perché avvenuto il 7 aprile, con l’isola in zon… - Radio3tweet : La sua voce accanto a quella di altri artisti, il dialetto dell'isola, la stranizza d'amuri. Cinque collaborazioni… - TgrRaiMolise : Un passo verso una vita normale. Ad #isernia una famiglia afghana troverà finalmente una casa sicura. E' arrivata c… - GiuliaBettelli : Ma lo capite che l’#isola 2021 è #faribona ?! Lo capite o no??? Liberi di sognare ma l’universo e l’esercito… - annarit05467267 : RT @CheDonnait: Mai giocare con le Salemi ?? #isola #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Isola 2021

ilmattino.it

L'dei Famosi ha visto il trionfo di Fariba Tehrani, ma non è finita: Giulia Salemi ha lanciato un avvertimento agli altri ...Infine, Manuela si è detta sicura di avere creato più dinamiche lei in pochi giorni sull'che alcuni concorrenti presenti da 40 giorni. La situazione con Awed Poco dopo il suo sbarco in Honduras,...Minacce all’Isola dei Famosi: parole pesanti in un video trasmesso in diretta, ma poi la naufraga se le rimangia. Ecco cos’è successo. La finalissima dell’ Isola dei Famosi 2021 si avvicina e sale la ...La concorrente è stata eliminata al televoto: il pubblico ha preferito salvare Fariba Tehrani e Isolde Kostner, le altre due concorrenti in ...