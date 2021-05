Investimenti Diretti Esteri e filiere: due asset strategici per il rilancio del Paese (Di venerdì 21 maggio 2021) Negli ultimi anni, il quadro economico globale è mutato molto rapidamente e hanno acquisito sempre più peso e rilevanza i meccanismi di internazionalizzazione. Il principale strumento attraverso cui l’internazionalizzazione si manifesta è quello degli Investimenti Diretti Esteri (IDE), ovvero quel flusso di Investimenti e finanziamenti effettuati da imprenditori in Paesi differenti da quello dove è presente la sede della loro attività. Gli IDE giocano un ruolo di vitale importanza nell’economia di un Paese e possono essere declinati in due macro-categorie: greenfield, quando una multinazionale estera costituisce da zero un’attività produttiva all’estero e brownfield, quando invece acquisisce il controllo di un’impresa già esistente sul territorio attraverso operazioni di M&A. A prescindere dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Negli ultimi anni, il quadro economico globale è mutato molto rapidamente e hanno acquisito sempre più peso e rilevanza i meccanismi di internazionalizzazione. Il principale strumento attraverso cui l’internazionalizzazione si manifesta è quello degli(IDE), ovvero quel flusso die finanziamenti effettuati da imprenditori in Paesi differenti da quello dove è presente la sede della loro attività. Gli IDE giocano un ruolo di vitale importanza nell’economia di une possono essere declinati in due macro-categorie: greenfield, quando una multinazionale estera costituisce da zero un’attività produttiva all’estero e brownfield, quando invece acquisisce il controllo di un’impresa già esistente sul territorio attraverso operazioni di M&A. A prescindere dalla ...

