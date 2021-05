Invece di Covid diceva 'virus cinese': i sino - americani fanno causa a Trump (Di venerdì 21 maggio 2021) La Chinese Americans Civil Rights Coalition ha fatto causa a Donald Trump per avere definito il Covid 19 "il virus cinese". L'associazione per i diritti civili della comunità sino americana nel ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 maggio 2021) La Chinese Americans Civil Rights Coalition ha fattoa Donaldper avere definito il19 "il". L'associazione per i diritti civili della comunitàamericana nel ...

Advertising

Corriere : L’ex negazionista del Covid finito in rianimazione: «Non ci credevo, invece è stato u... - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dalle 17 di oggi, #21maggio, portale aperto per la prenotazione dei #vaccini per i nati nel 1… - borghi_claudio : Un pezzo d'Italia invece continua a dire scemenze eppure va avanti come se nulla fosse. - Nanenmonio1 : RT @miia_2018: ???? Indipendentemente dalla vaccinazione, di coloro che sono risultati positivi, sono morti finora 'di o con Covid' il 2,4% (… - poscide : RT @miia_2018: ???? Indipendentemente dalla vaccinazione, di coloro che sono risultati positivi, sono morti finora 'di o con Covid' il 2,4% (… -