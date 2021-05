Intervista – Dario Vergassola: «Vi racconto la favola delle cinque terre. La comicità senza censure può essere strumento di conoscenza» (Di venerdì 21 maggio 2021) Dario Vergassola è un comico, umorista e scrittore profondamente innamorato della sua terra, la Liguria. Un legame non privo di senso critico e di voglia di riscatto tipico di chi dalla provincia ha avuto l’occasione di girare e conquistare il mondo con l’arte della risata senza mai abbandonare le proprie radici. Oggi il cabarettista di Zelig battezzato artisticamente da Giorgio Gaber e Serena Dandini e protagonista di numerosi programmi televisivi e pie?ce teatrali è tornato in libreria con un libro edito da Baldini+Castoldi intitolato “Storie vere di un mondo immaginario” una raccolta di storie, illustrate da Mattia Simeoni, ambientate nel incantevole scenari delle cinque terre, quadretti ricchi di riferimenti impregnati di satira sociale con i dimenticati animali e le leggendarie ... Leggi su domanipress (Di venerdì 21 maggio 2021)è un comico, umorista e scrittore profondamente innamorato della sua terra, la Liguria. Un legame non privo di senso critico e di voglia di riscatto tipico di chi dalla provincia ha avuto l’occasione di girare e conquistare il mondo con l’arte della risatamai abbandonare le proprie radici. Oggi il cabarettista di Zelig battezzato artisticamente da Giorgio Gaber e Serena Dandini e protagonista di numerosi programmi televisivi e pie?ce teatrali è tornato in libreria con un libro edito da Baldini+Castoldi intitolato “Storie vere di un mondo immaginario” una raccolta di storie, illustrate da Mattia Simeoni, ambientate nel incantevole scenari, quadretti ricchi di riferimenti impregnati di satira sociale con i dimenticati animali e le leggendarie ...

marinabbasta : RT @FPA_net: Oggi alle ore 10 una nuova intervista! ???? Per il percorso #RestartItalia @GiaDominici dialoga con Dario Da Re, Direttore del… - marinabbasta : RT @FPA_net: Da Re: “Investiamo nell’Università per dare valore al territorio” Segui l'intervista a Dario Da Re, Direttore dell’Ufficio Di… - FPA_net : Da Re: “Investiamo nell’Università per dare valore al territorio” Segui l'intervista a Dario Da Re, Direttore dell… - emanueleconsol3 : Oggi alle ore 10 una nuova intervista! ???? Per il percorso #RestartItalia @GiaDominici dialoga con Dario Da Re, Di… - emanueleconsol3 : FPA_net: Oggi alle ore 10 una nuova intervista! ???? Per il percorso #RestartItalia @GiaDominici dialoga con Dario… -