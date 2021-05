Intervista Bbc a Diana, la polizia valuta l’apertura di un’indagine (Di venerdì 21 maggio 2021) La Met Police ha annunciato che valuterà di nuovo i contenuti dell’inchiesta sull’Intervista della Bbc alla principessa Diana. Si assicureranno che non ci siano “nuove prove significative” a sostegno di un’indagine penale. Tale ipotesi che era stata scartata a marzo, appare ora la più plausibile. L’Intervista a Diana che fece tremare il mondo Nella famigerata Intervista del 1995, Lady Diana scosse il mondo intero, facendo tremare la Corona. Ella raccontò infatti tutti i suoi tormenti davanti a 23 milioni di spettatori attoniti. Dal tradimento di Carlo con Camilla, ai suoi con il capitano dell’esercito James Hewitt, e poi la bulimia, la depressione post-parto, fino alle sue tentazioni masochiste. L’Intervista fu rilasciata a Martin Bashir, per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) La Met Police ha annunciato che valuterà di nuovo i contenuti dell’inchiesta sull’della Bbc alla principessa. Si assicureranno che non ci siano “nuove prove significative” a sostegno dipenale. Tale ipotesi che era stata scartata a marzo, appare ora la più plausibile. L’che fece tremare il mondo Nella famigeratadel 1995, Ladyscosse il mondo intero, facendo tremare la Corona. Ella raccontò infatti tutti i suoi tormenti davanti a 23 milioni di spettatori attoniti. Dal tradimento di Carlo con Camilla, ai suoi con il capitano dell’esercito James Hewitt, e poi la bulimia, la depressione post-parto, fino alle sue tentazioni masochiste. L’fu rilasciata a Martin Bashir, per ...

