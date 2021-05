Internet Explorer al capolinea. Microsoft manda in pensione un pezzo di storia del Web (Di venerdì 21 maggio 2021) Lanciato nel 1995 per contrastare Netscape, divenne il sistema più usato per navigare a cavallo degli anni 2000. Criticato, al centro di processi per abuso di posizione dominante, è stato poi sorpassato da Chrome di Google. Smetterà di esistere a giugno del 2022, sostituito da... Leggi su repubblica (Di venerdì 21 maggio 2021) Lanciato nel 1995 per contrastare Netscape, divenne il sistema più usato per navigare a cavallo degli anni 2000. Criticato, al centro di processi per abuso di posizione dominante, è stato poi sorpassato da Chrome di Google. Smetterà di esistere a giugno del 2022, sostituito da...

