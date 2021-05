International Police Awards Arts Festival: Tim Roth e Favino finalisti (Di venerdì 21 maggio 2021) International Police Award Arts Festival, prende forma, l’evento che celebra, con la sua prima edizione, il 25° Premio Apoxiomeno. Ed anche quest’anno saranno tante le celebrità, italiane e internazionali, che sfileranno sul tappeto rosso nella serata di gala delle premiazioni. Chi sono i finalisti dell’ International Police Award Arts Festival? Sono stati annunciati i finalisti delle categorie più attese, selezionati dalla Commissione del Premio tra tutte le opere, gli artisti, gli scrittori i giornalisti e gli atleti che si sono distinti per valorizzazione dell’attività delle Forze dell’Ordine nella loro espressione più alta, la difesa dei diritti e della sicurezza delle comunità. CATEGORIA CINEMA Padre ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021)Award, prende forma, l’evento che celebra, con la sua prima edizione, il 25° Premio Apoxiomeno. Ed anche quest’anno saranno tante le celebrità, italiane e internazionali, che sfileranno sul tappeto rosso nella serata di gala delle premiazioni. Chi sono idell’Award? Sono stati annunciati idelle categorie più attese, selezionati dalla Commissione del Premio tra tutte le opere, gli artisti, gli scrittori i giornalisti e gli atleti che si sono distinti per valorizzazione dell’attività delle Forze dell’Ordine nella loro espressione più alta, la difesa dei diritti e della sicurezza delle comunità. CATEGORIA CINEMA Padre ...

Donne e stereotipi di genere al centro del WeWorld Festival ... Rhizome Against Polarization, cofinanziato da European Union's Internal Security Fund - Police. Il ... la coordinatrice policy WeWorld Margherita Romanellie la campaign manager di Amnesty International ...

Premio Apoxiomeno 2021, il sociologo Francesco Pira vince nella categoria “Sociale” MESSINA. Ci sarà anche il sociologo e saggista siciliano, Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali dell’Università di Messina, al prestigioso Apoxiomeno, giunto alla v ...

