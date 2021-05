Inter, Kolarov analizza la stagione: “Il successo vs la Juventus ci ha fatto capire una cosa” (Di venerdì 21 maggio 2021) Aleksandar Kolarov mancato protagonista della vittoria scudetto dell'Inter.Inter Miami, Phil Neville snobba Marcelo: “A Miami abbiamo più terzini che taxi!”Il laterale serbo dei nerazzurri nel corso della stagione praticamente conclusasi non è riuscito a dare il giusto contributo per il successo in campionato. L'ex terzino della Roma, Intervistato dai canali ufficiali del club, ha ripercorso il suo primo anno in maglia nerazzurra.VIDEO Inter, Lautaro: siparietto su Instagram tra l’asso argentino ed il giovane Radu… è già virale!"La vittoria a San Siro contro la Juventus è il momento che per me ci ha dato la consapevolezza di essere forti, di poter superare qualunque avversario, di essere pronti a prenderci lo scudetto".Fiorentina, l’addio di Iachini: ... Leggi su mediagol (Di venerdì 21 maggio 2021) Aleksandarmancato protagonista della vittoria scudetto dell'Miami, Phil Neville snobba Marcelo: “A Miami abbiamo più terzini che taxi!”Il laterale serbo dei nerazzurri nel corso dellapraticamente conclusasi non è riuscito a dare il giusto contributo per ilin campionato. L'ex terzino della Roma,vistato dai canali ufficiali del club, ha ripercorso il suo primo anno in maglia nerazzurra.VIDEO, Lautaro: siparietto su Instagram tra l’asso argentino ed il giovane Radu… è già virale!"La vittoria a San Siro contro laè il momento che per me ci ha dato la consapevolezza di essere forti, di poter superare qualunque avversario, di essere pronti a prenderci lo scudetto".Fiorentina, l’addio di Iachini: ...

