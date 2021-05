Inter | ecco Oaktree Capital Group | 275 milioni al club nerazzurro e assetto societario invariato I dettagli

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 21 maggio 2021) Accordo raggiunto tra Suning eper il finanziamento all’Serata importante quella di ieri sera per l’con Suning che ha raggiunto l’accordo conper un finanziamento da 275di euro, secondo quanto riportato da Marco Bellinazzo per Il Sole 24 Ore.gli aspetti principali dell’operazione finanziaria. “Dal punto di vista tecnico il fondo nordamericano finanzierà la controllante dell’con sede in Lussemburgo Great Horizon di proprietà di Suning. Questa tratterrà circa 35e verserà nelle casse deli restanti 240 millioni in più tranche per far fronte al fabbisogno finanziario di questa ...