Inter, dalla Coppa Italia poco più di 1,5 milioni di euro

Ecco i ricavi dell'Inter dalla Coppa Italia Con la finale tra Atalanta e Juventus, vinta dai bianconeri, si è conclusa l'edizione 2020/2021 della Coppa Italia. Il torneo nazionale ha visto l'Inter cedere il passo proprio ai bianconeri nella doppia sfida in semifinale. Il club nerazzurro ha incassato dalla competizione 1,670 milioni di euro complessivi che sono così suddivisi: 250 mila euro per gli ottavi di finale, 470 mila per i quarti e 950 mila per le semifinali. A riportarlo è CalcioeFinanza.

