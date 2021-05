Insulti social alla volontaria di Ceuta, lei oscura i profili. "L'ho solo abbracciato" (Di venerdì 21 maggio 2021) È già una delle immagini simbolo della crisi dei migranti a Ceuta: un lungo abbraccio tra Luna Reyes, volontaria della Croce Rossa, e un ragazzo senegalese appena arrivato dal Marocco su una delle spiagge dell’enclave spagnola insieme ad altre migliaia di persone. Lui che le si stringe mentre piange disperatamente. Lei che cerca di consolarlo e tranquillizzarlo dopo avergli offerto dell’acqua.Eppure questo episodio di umanità non è stato accolto da tutti allo stesso modo: oltre a ricevere messaggi di sostegno, Reyes è stata investita anche da una valanga d’odio sui social, con Insulti e frasi maschiliste e razziste. Una reazione che, raccontano i media iberici, ha portato questa giovane di 20 anni a rinunciare almeno per un po’ ad accedere ai suoi profili. E che l’ha lasciato incredula. “L’ho ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) È già una delle immagini simbolo della crisi dei migranti a: un lungo abbraccio tra Luna Reyes,della Croce Rossa, e un ragazzo senegalese appena arrivato dal Marocco su una delle spiagge dell’enclave spagnola insieme ad altre migliaia di persone. Lui che le si stringe mentre piange disperatamente. Lei che cerca di consolarlo e tranquillizzarlo dopo avergli offerto dell’acqua.Eppure questo episodio di umanità non è stato accolto da tutti allo stesso modo: oltre a ricevere messaggi di sostegno, Reyes è stata investita anche da una valanga d’odio sui, cone frasi maschiliste e razziste. Una reazione che, raccontano i media iberici, ha portato questa giovane di 20 anni a rinunciare almeno per un po’ ad accedere ai suoi. E che l’ha lasciato incredula. “L’ho ...

