Indice Rt Italia cala ancora: 0.78. Giù anche l'incidenza. I dati di oggi (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 maggio 2021 - Continuano ad arrivare buone notizie sul fronte del Covid e della relativa curva epidemiologica . Scende ancora l' Rt dell'Italia che cala a 0.78 rispetto allo 0.86 della ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 maggio 2021 - Continuano ad arrivare buone notizie sul fronte del Covid e della relativa curva epidemiologica . Scendel' Rt dell'chea 0.78 rispetto allo 0.86 della ...

Advertising

DiDimiero : RT @Adnkronos: #Covid, l'indice #Rt in Italia scende ancora: è 0.78. La scorsa settimana era 0.86. - Quot_Molise : Covid. L'indice Rt nazionale scende a 0.78, tutta l'Italia in zona Gialla | - serenel14278447 : L’indice Rt dell’Italia ancora in calo: passa da 0,86 a 0,78. Corriere della sera - Activnews24 : ?? #Covid, scende ancora l'indice Rt in Italia: è passato dallo 0,86 della scorsa settimana allo 0,78 #coronavirus - EmMicucci : RT @Adnkronos: #Covid, l'indice #Rt in Italia scende ancora: è 0.78. La scorsa settimana era 0.86. -