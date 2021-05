Indice Rt Italia a 0.78. Giù l'incidenza. Colori regioni e dati di oggi (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 maggio 2021 - Continuano ad arrivare buone notizie sul fronte del Covid e della relativa curva epidemiologica. I Colori delle regioni ? Tutta Italia entra in zona gialla . Scende ancora l' ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 maggio 2021 - Continuano ad arrivare buone notizie sul fronte del Covid e della relativa curva epidemiologica. Idelle? Tuttaentra in zona gialla . Scende ancora l' ...

Advertising

QdSit : #Covid, Italia tutta in giallo, in calo Rt e ricoveri in intensiva - genovesergio76 : RT @SkyTG24: Covid, monitoraggio Iss: Rt in calo a 0,78. Ricoveri sotto soglia in tutte le Regioni - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: Rt in calo a 0,78. Ricoveri sotto soglia in tutte le Regioni - qnazionale : Indice Rt Italia a 0.78. Giù l'incidenza. Colori regioni e dati di oggi - Gazzettino : Covid, indice Rt scende ancora e tocca 0.78: tutte le Regioni classificate a 'basso rischio' -