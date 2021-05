Indicazioni per la vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro (Di venerdì 21 maggio 2021) Indicazioni sulla vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro e sulla procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori Indicazioni sulla vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro e sulla procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori, sono inserite nel documento ad interim elaborato il 12 aprile dall’Inail insieme ai Ministeri del lavoro e della salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza. Il documento chiarisce requisiti e procedura che le ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021)sullaneidie sulla procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratorisullaneidie sulla procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori, sono inserite nel documento ad interim elaborato il 12 aprile dall’Inail insieme ai Ministeri dele della salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza. Il documento chiarisce requisiti e procedura che le ...

Advertising

pdnetwork : Gli #stage non sono un #lavoro ma uno strumento di #formazione, con un inizio e una fine, ma spesso vengono utilizz… - TendenzaPerche : RT @TendenzaPerche: #Oriali: Perchè l'Inter resta con le pezze (tricolori) al culo, 'non ci sono ancora date e indicazioni per il ritiro e… - TendenzaPerche : #Oriali: Perchè l'Inter resta con le pezze (tricolori) al culo, 'non ci sono ancora date e indicazioni per il ritir… - MelaniaFederico : RT @olegnailem: I giovani e la legalità contro violenza e criminalità organizzata. Nell'ultimo libro edito dal Centro Studi Pio La Torre ri… - olivietta : @emastokholma Allora non so dirti. ?? Alla fine non sono regole ferree ma solo indicazioni. Per i tuoi colori ho avu… -