Indianapolis 500, Day 3: Kanaan è già “caldo” (Di venerdì 21 maggio 2021) E siamo già al Day 3 di questa 500 miglia di Indianapolis edizione 2021. La sessione del giovedì vede alzarsi la temperatura dell’aria e quella dell’asfalto, in quella che sarà la giornata più “calda” della settimana (fino ad ora). In queste condizioni il primatista è Tony Kanaan, con 225.341 mph. Conor Daly conferma lo stato di forma ottimo dell’Ed Carpenter Racing, siglando il secondo tempo ad una media di 225.245 mph. Terza posizione per Santino Ferrucci, in quella che sarà la sua unica apparizione su una monoposto per quest’anno (il pilota del Connecticut è passato alla NASCAR). Rialza la testa il Team Penske con Josef Newgarden, quarto di giornata ma non in grado di raggiungere le 225 mph. Quinta posizione per Scott Dixon, a precedere Rinus VeeKay, il redivivo Helio Castroneves, Marcus Ericsson, Takuma Sato e Colton ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) E siamo già al Day 3 di questa 500 miglia diedizione 2021. La sessione del giovedì vede alzarsi la temperatura dell’aria e quella dell’asfalto, in quella che sarà la giornata più “calda” della settimana (fino ad ora). In queste condizioni il primatista è Tony, con 225.341 mph. Conor Daly conferma lo stato di forma ottimo dell’Ed Carpenter Racing, siglando il secondo tempo ad una media di 225.245 mph. Terza posizione per Santino Ferrucci, in quella che sarà la sua unica apparizione su una monoposto per quest’anno (il pilota del Connecticut è passato alla NASCAR). Rialza la testa il Team Penske con Josef Newgarden, quarto di giornata ma non in grado di raggiungere le 225 mph. Quinta posizione per Scott Dixon, a precedere Rinus VeeKay, il redivivo Helio Castroneves, Marcus Ericsson, Takuma Sato e Colton ...

Advertising

SalaStampaF1 : #F1 #F2 #MonacoGP #Indy500 Riapre porte e frequenze il #PaddockClub di #SalaStampaF1; questa sera, a farci compagni… - AlessandroSala1 : #F1 #F2 #MonacoGP #Indy500 Riapre porte e frequenze il #PaddockClub di #SalaStampaF1; questa sera, a farci compagni… - F1inGenerale_ : #IndyCar | 500 miglia di #Indianapolis - Prove Libere 3° giorno: #Kanaan in testa, #Ferrucci a muro #Indy500… - federicob95 : RT @P300it: IndyCar | Indianapolis 500 2021: Kanaan in vetta nel Day3 ? di Gabriele Dri ?? - DanieleFassina : RT @P300it: IndyCar | Indianapolis 500 2021: Kanaan in vetta nel Day3 ? di Gabriele Dri ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Indianapolis 500 Indy 500, day - 3: Kanaan al comando, Ferrucci a muro - FormulaPassion.it Al terzo giorno di prove libere valide per la 500 Miglia di Indianapolis 2021 il livello della posta è salito in termini di tensione, più che di tempi sul giro. Tra distacchi molto contenuti, è spiccato il crono di Tony Kanaan , veterano 46enne ...

Indy 500, day - 2: Dixon detta il passo - FormulaPassion.it Scott Dixon è tornato in testa alla classifica dei tempi nella seconda giornata di prove libere a Indianapolis, valide per la 500 Miglia 2021. Il neozelandese del team Ganassi ha inanellato oltre 100 giri in una giornata ottima per tutta la storica compagine americana che schiera anche Alex Palou, ...

IndyCar | 500 miglia di Indianapolis 2021: Anteprima e Orari TV F1inGenerale IndyCar | 500 miglia di Indianapolis – Prove Libere 3° giorno: Kanaan in testa, Ferrucci a muro Tony Kanaan guida la 3ª giornata di prove libere per la 500 miglia di Indianapolis, Ferrucci ha il primo incidente del mese in una giornata pessima per RLL ...

Indy 500, day-3: Kanaan al comando, Ferrucci a muro Al terzo giorno di prove libere valide per la Indy 500 è stato visto il primo crash, mentre il veterano TK ha mostrato i muscoli ...

Al terzo giorno di prove libere valide per laMiglia di2021 il livello della posta è salito in termini di tensione, più che di tempi sul giro. Tra distacchi molto contenuti, è spiccato il crono di Tony Kanaan , veterano 46enne ...Scott Dixon è tornato in testa alla classifica dei tempi nella seconda giornata di prove libere a, valide per laMiglia 2021. Il neozelandese del team Ganassi ha inanellato oltre 100 giri in una giornata ottima per tutta la storica compagine americana che schiera anche Alex Palou, ...Tony Kanaan guida la 3ª giornata di prove libere per la 500 miglia di Indianapolis, Ferrucci ha il primo incidente del mese in una giornata pessima per RLL ...Al terzo giorno di prove libere valide per la Indy 500 è stato visto il primo crash, mentre il veterano TK ha mostrato i muscoli ...