In Usa sarà possibile prenotare la vaccinazione Covid tramite le app di dating

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’amministrazione Biden ha deciso di collaborare con Match Group Inc, società madre delle più popolari app dial mondo in ambito vaccinazioni. Parliamo, per intenderci, di Tinder, OKCupid e Baddoo – le più note nel panorama italiano -. Lo scopo del sodalizio tech è quello di offrire una serie di incentivi ai clienti che sono stati vaccinati, andando così a dare ulteriore spinta alle vaccinazioni nel paese. Avere più vaccinati, in questo momento, passa – secondo il governo Usa – dall’incoraggiare chi frequenta le app di: ecco che allora nasce la collaborazione vaccinazioni usa Tinder. LEGGI ANCHE >>> Iniziano a esserci dubbi sulla scelta di Tinder di indicare la fedina penale prima di un match Vantaggi sulle app a chi si vaccina e possibilità diLa Casa Bianca ha fatto sapere che ...

