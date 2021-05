In The Heights: un nuovo video mostra il dietro le quinte del film (Di venerdì 21 maggio 2021) Un video del dietro le quinte del film In The Heights permette di scoprire qualche dettaglio relativo alla creazione del progetto, ecco la featurette. In The Heights arriverà l'11 giugno nelle sale americane e su HBO Max e un video dedicato al dietro le quinte permette di scoprire qualche dettaglio della creazione dell'atteso musical. Nella featurette i protagonisti e i realizzatori sottolineano quanto la storia abbia al centro i sogni, la famiglia e un'incredibile storia d'amore; spazio poi nel filmato alle canzoni e alle spettacolari coreografie piene di ritmo e colori. In the Heights - Sognando a New York unisce la musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico per ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021) UndelledelIn Thepermette di scoprire qualche dettaglio relativo alla creazione del progetto, ecco la featurette. In Thearriverà l'11 giugno nelle sale americane e su HBO Max e undedicato allepermette di scoprire qualche dettaglio della creazione dell'atteso musical. Nella featurette i protagonisti e i realizzatori sottolineano quanto la storia abbia al centro i sogni, la famiglia e un'incredibile storia d'amore; spazio poi nelato alle canzoni e alle spettacolari coreografie piene di ritmo e colori. In the- Sognando a New York unisce la musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico per ...

"In the Heights" al cinema in Italia dal 24 giugno L'attesa versione cinematografica del musical di Lin-Manuel Miranda " In the Heights " uscirà in Italia, al cinema, il prossimo 24 giugno.

