In Spagna il turismo riparte da Fitur, quest'anno in presenza (Di venerdì 21 maggio 2021) Il turismo in Spagna riparte da Fitur, la seconda fiera di settore più importante al mondo, che quest'anno si svolge di nuovo in presenza fino a domenica 23 maggio. Oltre 11mila gli enti e le imprese ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilinda, la seconda fiera di settore più importante al mondo, chesi svolge di nuovo infino a domenica 23 maggio. Oltre 11mila gli enti e le imprese ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il pugno duro dei socialisti contro i #clandestini, i pasticci degli inglesi con il #turismo, le nuove intercetta… - Affaritaliani : In Spagna il turismo riparte da Fitur, quest'anno in presenza - elitagnol : La #Spagna si apre ai turisti vaccinati dal 7 giugno, green pass dal 1ºluglio: ecco le cose da sapere #greenpass… - Ticinonline : Dal 7 giugno la Spagna apre le porte ai vaccinati da tutto il mondo #spagna #vaccino #turismo - dekacesc : @DylanMungul @MMmarco0 Be se poi la priorità dell'unione europea è favorire il turismo in Grecia, Spagna e Italia p… -