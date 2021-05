In Italia oltre il 60% delle famiglie non arriva a fine mese (Di venerdì 21 maggio 2021) Covid, BankItalia: oltre il 60% delle famiglie Italiane non arriva a fine mese oltre il 60 per cento delle famiglie dichiara di avere difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo precedente la pandemia. È quanto emerge dalla quarta edizione dell’Indagine straordinaria sulle famiglie Italiane sugli effetti della pandemia. Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo del 2021, prima delle nuove misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, la Banca d’Italia ha raccolto le informazioni riguardo agli effetti ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) Covid, Bankil 60%ne nonil 60 per centodichiara di avere difficoltà economiche adre alladel, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo precedente la pandemia. È quanto emerge dalla quarta edizione dell’Indagine straordinaria sullene sugli effetti della pandemia. Tra ladi febbraio e l’inizio di marzo del 2021, primanuove misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, la Banca d’ha raccolto le informazioni riguardo agli effetti ...

Advertising

IlContiAndrea : Calo di oltre il 30% in una sola settimana dei nuovi casi di #Covid19 in Italia. Effetto dei #vaccini sulle categor… - IOitaliait : A poco più di un anno dall’arrivo di #IOapp negli store: oltre 5 mila Enti hanno reso disponibili più di 12 mila s… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: L'#Italia si trova da anni con il numero più basso di nascite in Europa, in quello che sta diventan… - Blowjoint : @pdnetwork @dariofrance 20 milioni? E dire che proibire la #Cannabis ci costa minimo 10 miliardi annui. Usate un… - Daviderel4 : RT @ErmannoKilgore: Rivolta sui Media e a livello parlamentare e dallo stesso #Draghi sul fatto di mettere una tassa di #Successione suo pa… -