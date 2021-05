In Inghilterra i razzisti da tastiera li arrestano. Puniti in otto per le offese sui social a Son Heung-min (Di venerdì 21 maggio 2021) In Inghilterra hanno un problema, enorme, col razzismo sui social. Enorme anche perché lo trattano come tale, non lo nascondono. E provano a risolverlo, ogni tanto. La Polizia metropolitana di Londra ha arrestato otto uomini a seguito di un’indagine sugli abusi online ai danni di un giocatore del Tottenham ad aprile, probabilmente Son Heung-min. La polizia era stata avvisata di una serie di post offensivi rivolti a un “giocatore londinese di alto profilo” sui social media dopo la sconfitta casalinga per 3-1 del Tottenham contro il Manchester United l’11 aprile. Gli inquirenti hanno trovato i colpevoli, ma sono solo i primi. Anche le società si muovono col pugno duro. Il Manchester United ha confermato che sei tifosi, tra cui tre abbonati, sono stati banditi dal club per aver offeso Son sui ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 maggio 2021) Inhanno un problema, enorme, col razzismo sui. Enorme anche perché lo trattano come tale, non lo nascondono. E provano a risolverlo, ogni tanto. La Polizia metropolitana di Londra ha arrestatouomini a seguito di un’indagine sugli abusi online ai danni di un giocatore del Tottenham ad aprile, probabilmente Son-min. La polizia era stata avvisata di una serie di post offensivi rivolti a un “giocatore londinese di alto profilo” suimedia dopo la sconfitta casalinga per 3-1 del Tottenham contro il Manchester United l’11 aprile. Gli inquirenti hanno trovato i colpevoli, ma sono solo i primi. Anche le società si muovono col pugno duro. Il Manchester United ha confermato che sei tifosi, tra cui tre abbonati, sono stati banditi dal club per aver offeso Son sui ...

Advertising

napolista : Si muovono anche i club: il Manchester United ha bandito sei tifosi (tra cui tre abbonati) per aver offeso l’attacc… - AnnoDell : @SilviaFioreItUk perché vuoi trasferirti in Inghilterra? sto facendo di tutto per andarmene. è un brutto paese dall… - scamorzzza : @fabmar78 @maddalena2471 In Olanda mi hanno fatto veramente sentire uno straniero, razzisti che neanche in Italia,… -