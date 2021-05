In Giappone treno fa 1 minuto di ritardo. Azienda indaga, conducente era andato in bagno (Di venerdì 21 maggio 2021) Il conducente del supertreno Giapponese shinkansen sarà sottoposto a sanzioni disciplinari dopo aver abbandonato la cabina per andare in bagno mentre il treno trasportava passeggeri a 150 km/h. In realtà il 36enne, di cui non è stato diffuso il nome, aveva un forte dolore allo stomaco e ha chiesto a un semplice controllore di prendere il suo posto giusto per il tempo che andasse alla toilet. Quest’ultimo non era qualificato a guidare il treno ad alta velocità, si è seduto ai comandi per circa 3 minuti e non ha toccato nulla. Non è successo nulla e probabilmente nessuno avrebbe mai saputo nulla di tutto questo. Unico inconveniente per i 160 passeggeri che viaggiavano fra Tokyo e Osaka è stato un minuto di ritardo. In Giappone per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Ildel superse shinkansen sarà sottoposto a sanzioni disciplinari dopo aver abbandonato la cabina per andare inmentre iltrasportava passeggeri a 150 km/h. In realtà il 36enne, di cui non è stato diffuso il nome, aveva un forte dolore allo stomaco e ha chiesto a un semplice controllore di prendere il suo posto giusto per il tempo che andasse alla toilet. Quest’ultimo non era qualificato a guidare ilad alta velocità, si è seduto ai comandi per circa 3 minuti e non ha toccato nulla. Non è successo nulla e probabilmente nessuno avrebbe mai saputo nulla di tutto questo. Unico inconveniente per i 160 passeggeri che viaggiavano fra Tokyo e Osaka è stato undi. Inper ...

