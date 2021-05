In famiglia all’improvviso: in arrivo il podcast e l’audiolibro (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel 2020 377mila persone hanno scoperto di avere un tumore. Un numero in netto aumento confronto agli anni precedenti, ma che al tempo stesso vede anche una diminuzione della mortalità. Tra i tumori più diffusi vi è quello al polmone, che colpisce indistintamente uomini e donne. La webserie di Christian Marazziti, “In famiglia all’improvviso“, tratta Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel 2020 377mila persone hanno scoperto di avere un tumore. Un numero in netto aumento confronto agli anni precedenti, ma che al tempo stesso vede anche una diminuzione della mortalità. Tra i tumori più diffusi vi è quello al polmone, che colpisce indistintamente uomini e donne. La webserie di Christian Marazziti, “In“, tratta

Advertising

periodicodaily : In famiglia all’improvviso: in arrivo il podcast e l’audiolibro #InFamigliaAllImprovviso #podcast #audiolibri - giusyna___mood : @GiuSette7 @juvemyheart @jspetruzisback @MassMing Dicono che con Allegri vorrebbe lavorare nel team... e che si rif… - f_augustin : @Emmapretti Ma sono l’unica che non ne ha capito il senso? Un padre e un figlio incazzati, una tavolata con una fam… - AntonelloPorcu1 : RT @alevarone: Immaginatevi che qualcuno, all'improvviso, decida di requisirvi la casa, magari che era vostra da generazioni. O magari l'av… - Teresa56860944 : Maledetto you tube che mi propone canzoni all'improvviso... Maledetta famiglia di palma raccomandati di ??. Non ho p… -

Ultime Notizie dalla rete : famiglia all’improvviso Un anno senza la passione di Stefano Carrer Il Sole 24 ORE