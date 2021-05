In diretta da Barbara d’Urso è arrivato il test del DNA della ragazza di Scalea. Ecco il risultato (Di sabato 22 maggio 2021) A Pomeriggio Cinque si è tornati ad affrontare il caso di Denise Pipitone e sono arrivate alcune novità in merito ad un test del DNA. Scopriamone di più! Nuove e importanti notizie sul caso relativo alla scomparsa di Denise Pipitone. Le indagini stanno procedendo e gli inquirenti che si occupano del caso sperano di poter acquisire nuovi elementi sulla vicenda che da 17 lunghi anni tiene col fiato sospeso tutta l’Italia. Nello scorse ore, durante la trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ condotta da Barbara d’Urso è giunta una notizia che in molti attendevano e che riguarda Denisa, la ragazza di Scalea su cui si sono concentrate ultimamente le indagini. Nella puntata andata in onda proprio il 20 maggio è stato riferito che sarebbe stato prelevato il Dna della ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 22 maggio 2021) A Pomeriggio Cinque si è tornati ad affrontare il caso di Denise Pipitone e sono arrivate alcune novità in merito ad undel DNA. Scopriamone di più! Nuove e importanti notizie sul caso relativo alla scomparsa di Denise Pipitone. Le indagini stanno procedendo e gli inquirenti che si occupano del caso sperano di poter acquisire nuovi elementi sulla vicenda che da 17 lunghi anni tiene col fiato sospeso tutta l’Italia. Nello scorse ore, durante la trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ condotta daè giunta una notizia che in molti attendevano e che riguarda Denisa, ladisu cui si sono concentrate ultimamente le indagini. Nella puntata andata in onda proprio il 20 maggio è stato riferito che sarebbe stato prelevato il Dna...

Advertising

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO DA BARBARA PALOMBELLI! ++ ?? IN DIRETTA > ORE 20:30 > '#STASERAITALIA' (Rete 4) - MrsHannigram : se avesse condotto barbara d'urso già dalla scorsa puntata si sarebbe indagato in diretta su chi ha fatto la spia p… - p64389000hamdf : barbara serra bacchetta in diretta, ma zoro rosica come fa chi se sente stocazzo e si difende attaccando i social c… - eugeniodm_ : Che shampoo che ha avuto Zoro in diretta da Barbara #propagandalive - andrewsword2 : Vediamo che c'è stasera alla tele: 1) L'urlo di Chen terrorizza i condomini; 2) Barbara D'Urso contro Godzilla; 3… -