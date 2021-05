In Colombia Duque nomina Ramírez nuova ministra degli Esteri, una vecchia conoscenza di Uribe (Di venerdì 21 maggio 2021) di Roberto Cursi In Colombia il 19 maggio il Presidente Duque ha presentato Marta Lucía Ramírez come nuova ministra degli Esteri. Nel suo discorso ha affermato che è la persona giusta anche per rappresentare internazionalmente la Colombia come un Paese rispettoso dei diritti umani e dei valori democratici, come lo è sempre stato. Forse Duque pensa che nessuno ricordi il passato della ministra (oltre ai tanti manifestanti uccisi dalla polizia in questi giorni). Marta Lucía Ramírez è stata ministra della Difesa all’inizio della presidenza di Álvaro Uribe (2002-2010) e fu proprio lei che presentò, firmandolo di suo pugno, il progetto di “Política de Defensa y Seguridad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) di Roberto Cursi Inil 19 maggio il Presidenteha presentato Marta Lucíacome. Nel suo discorso ha affermato che è la persona giusta anche per rappresentare internazionalmente lacome un Paese rispettoso dei diritti umani e dei valori democratici, come lo è sempre stato. Forsepensa che nessuno ricordi il passato della(oltre ai tanti manifestanti uccisi dalla polizia in questi giorni). Marta Lucíaè statadella Difesa all’inizio della presidenza di Álvaro(2002-2010) e fu proprio lei che presentò, firmandolo di suo pugno, il progetto di “Política de Defensa y Seguridad ...

Advertising

ilfattoblog : 'Forse Duque pensa che nessuno ricordi il passato della ministra…' #Colombia - Davide_2503 : RT @paolanugnes: In Colombia è in corso una strage delle forze speciali di polizia (Esmad) e dell’esercito contro i manifestanti che scendo… - OscarJDescance : RT @DinamoPress: #Roma oggi in Piazza del Popolo presidio per la #ColombiaSOSDDHH: la manifestazione in sostegno al #ParoNacional10M si opp… - OscarJDescance : RT @DinamoPress: #Colombia con gli scudi, la Primera Linea delle manifestazioni a #Bogotá difende i blocchi stradali del #ParoNacional che… - Agenzia_Dire : Il governo del presidente #Duque aveva già dovuto archiviare un progetto di riforma fiscale per le proteste di… -