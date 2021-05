In arrivo il vaccino tedesco Curevac, a mRna come Pfizer e Moderna - Ecco come funziona (Di venerdì 21 maggio 2021) A fine maggio in Italia il vaccino tedesco Curevac, a mRna come Pfizer e Moderna: «Siamo a buon punto, per non dire ottimo. Pensiamo da qui a un mese, a fine maggio, di vederlo registrato in Europa e... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 maggio 2021) A fine maggio in Italia il, a: «Siamo a buon punto, per non dire ottimo. Pensiamo da qui a un mese, a fine maggio, di vederlo registrato in Europa e...

Advertising

MariaMusto19 : RT @Tg1Rai: In Italia contagi in calo, effetto della campagna vaccinale. E a giugno in arrivo altre dosi di vaccino. - dariosci1 : @SfigataMente Bene ??ma a fine settimana arrivo distrutto. Il lavoro in casa editrice va a gonfie vele, abbiamo un… - FinarMariasole : RT @Tg1Rai: In Italia contagi in calo, effetto della campagna vaccinale. E a giugno in arrivo altre dosi di vaccino. - PugliaStream : Covid, in Puglia record guariti Ricoveri giù ma altri 30 morti Vaccino, in arrivo 900 mila dosi - Tg1Rai : In Italia contagi in calo, effetto della campagna vaccinale. E a giugno in arrivo altre dosi di vaccino. -