In America c'è una svolta sugli Ufo (Di venerdì 21 maggio 2021) Unidentified Flying Object (Ufo): apparizioni e avvistamenti, sinora, erano catalogati come letteratura fantastica, frutto di illusioni ottiche, esibizionismo, fraintendimenti. Ora si cambia: sono oggetti reali, seppur sconosciuti e misteriosi. "Non si scherza – ha ammonito Obama alla Cnn – vanno presi sul serio". E il Pentagono, che per la prima volta ammette l'esistenza degli Ufo, è stato invitato a presentare un rapporto ufficiale. Il folklore ufologico, negli Usa, ha un forte intreccio con il ruolo del potente quartier generale della Difesa. Nell'epoca lunga della Guerra fredda e della corsa allo spazio, la letteratura sugli oggetti sconosciuti è stata dominata dalla malia cospirativa. Lo schema di Catch 22, il fortunato romanzo del 1961 di Joseph Eller, ha ispirato una copiosa produzione sulle macchinazioni attribuibili alla segretezza militare. L'ufologia è ...

