Imprese | appello Colao a pmi | ‘assumano giovani qualificati’

(Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. (Adnkronos) – Nel piano del governo per la ripresa “abbiamo investimenti molto importanti sul miglioramento delle competenze tecniche e scientifiche, dalle scuole agli Its all’università ai centri di ricerca. Il mioalleitaliane, soprattutto alle medio piccole, è di assumerequalificati. Non conosco nessuno che sia mai pentito di aver assunto un giovane sovra-qualificato. Un sovra-qualificato cambia la capacità di innovare di lungo termine”. Lo ha detto il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio, in collegamento con ‘L’Italia genera futuro’ de L’Economia di Corriere della Sera dedicato alle eccellenze delle pmi italiane. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

