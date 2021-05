Il virus dell’influenza aviaria preoccupa gli scienziati

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 maggio 2021) – H5N8,gli. Un articolo pubblicato su Science, nella sezione Perspective, lancia l’allarme sul diffondersi di nuovi(AIV), in particolare i ricercatori Weifeng Shi (Shandong First Medical University e Shandong Academy of Medical Sciences in Jiânan, Cina), e George Gao (Chinese Centre for Disease Control and Prevention, Beijing, Cina e Chinese Academy of Sciences (CAS),Beijing, Cina), dopo aver esaminato dati epidemiologici pubblici per riassumere le caratteristiche epidemiologiche di diversi ceppi viraliAIV, hanno constatato che negli ultimi anni sono emersi nuovi ceppi frutto di mutazioni e riassortimenti in grado di provocare infezioni ...