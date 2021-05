Il videocitofono BTicino con Alexa

Leggi su cityroma

(Di venerdì 21 maggio 2021) Classe 300EOS with Netatmo può essere gestito con i comandi vocali così come dall’app di Amazon (Foto:)Il nuovoClasse 300Eos with Netatmo è compatibile con, l’assistente virtuale di Amazon per aprire tutti i controlli anche tramite la voce oppure dall’applicazione ufficiale da scaricare sullo smartphone. Eos è l’acronimo di Evolution Of Smart che ben si sposa con la predisposizione alla domotica di questo nuovo accessorio che permette non solo di rispondere e visualizzare chi abbia appena suonato il campanello (o qualcuno che sosti davanti), ma anche aprire un cancello o una portina e collegarsi agli altri dispositivi della casa smart.Classe 300Eos with Netatmo può infatti spaziare dal suo ambito originale della videocitofonia al controllo di luci, prese ...