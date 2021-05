Il vaccino diventa attrazione turistica: i luoghi che offrono dosi per attrarre visitatori (Di venerdì 21 maggio 2021) C’è la Torre Eiffel, il Colosseo e una siringa piena di Pfizer. Con i turisti scoraggiati a viaggiare per via delle restrizioni volte a contenere il contagio, il vaccino anti covid diventa una strategia per attrarli, al pari di un bel monumento. Alcuni siti turistici stanno infatti offrendo ai visitatori la somministrazione, incentivandoli a sceglierli come meta.In Italia il tema è dibattuto. Come riporta il Corriere della sera, il commissario all’emergenza Francesco Figliuol, ritiene sia necessario programmare le ferie in attesa della somministrazione del vaccino: ”È bene che chi va in vacanza si regoli in funzione dell’appuntamento”. La scelta non convince tutti, tra cui il governatore del Veneto Luca Zaia, che sempre al Corriere si è detto pronto a dare il richiamo a turisti italiani e stranieri: “Io non credo che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) C’è la Torre Eiffel, il Colosseo e una siringa piena di Pfizer. Con i turisti scoraggiati a viaggiare per via delle restrizioni volte a contenere il contagio, ilanti coviduna strategia per attrarli, al pari di un bel monumento. Alcuni siti turistici stanno infatti offrendo aila somministrazione, incentivandoli a sceglierli come meta.In Italia il tema è dibattuto. Come riporta il Corriere della sera, il commissario all’emergenza Francesco Figliuol, ritiene sia necessario programmare le ferie in attesa della somministrazione del: ”È bene che chi va in vacanza si regoli in funzione dell’appuntamento”. La scelta non convince tutti, tra cui il governatore del Veneto Luca Zaia, che sempre al Corriere si è detto pronto a dare il richiamo a turisti italiani e stranieri: “Io non credo che ...

