Il Tribunale sfratta il curatore Il M5S segna un punto Il giudice rimuove Demurtas | travalicati i suoi poteri La decisione anticipa l’istanza presentata da Crimi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 21 maggio 2021)a favore per il M5S. Ildi Cagliari ha stabilito che l’avvocato Silvionon aveva titolo a richiedere all’associazione Rousseau l’elenco degli iscritti del Movimento. E in egual misura non era autorizzato a chiedere di indire le elezioni in seno all’associazione. E’ quanto emerge dal provvedimento con cui i giudici hanno deciso diredal ruolo dispeciale del M5S, nominando al suo posto l’avvocato Gianluigi Perra. Insomma l’avvocato sarebbe andato oltre i. Ilha infatti confermato che il ruolo delspeciale è limitato alla rappresentanza del M5S “nel procedimento di impugnazione della delibera di esclusione dell’associata Carla Cuccu” e non ...