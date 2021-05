Il Tolosa batte il Grenoble e va allo spareggio per salire in Ligue 1 (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA - Rispettati i pronostici nel match di playoff della Ligue 2 francese, con il Tolosa che ha battuto 3 - 0 il Grenoble (giustiziere del Paris Fc nel match precedente) e si andrà ora a giocare lo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA - Rispettati i pronostici nel match di playoff della2 francese, con ilche ha battuto 3 - 0 il(giustiziere del Paris Fc nel match precedente) e si andrà ora a giocare lo ...

Advertising

sportli26181512 : Il #Tolosa batte il Grenoble e va allo spareggio per salire in Ligue 1: Il successo per 3-0 vale il pass per il dop… -