Il Texas mette al bando le mascherine (Di venerdì 21 maggio 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi In Texas, dove qualche giorno fa non c’era più nessun morto di Covid, il governo locale ha messo al bando l’obbligo delle mascherine: “Texas bans mask mandates in cities, counties, schools”, dove “bans” sta per “mettere al bando”. Ovvero se una scuola, azienda o negozio o altra qualunque entità chiede o impone a dipendenti o clienti o studenti la mascherina viene multata. Questo perché, come tutti sanno, la scienza (epidemiologia, virologia…) che si studia in Texas è diversa da quella che si studia in Italia, i loro dipartimenti di biologia usano libri di testo sconosciuti in Italia. In Florida da sei mesi le mascherine sono sparite sotto la spinta del governatore repubblicano DeSantis, il quale, sulla base ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 21 maggio 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi In, dove qualche giorno fa non c’era più nessun morto di Covid, il governo locale ha messo all’obbligo delle: “bans mask mandates in cities, counties, schools”, dove “bans” sta per “re al”. Ovvero se una scuola, azienda o negozio o altra qualunque entità chiede o impone a dipendenti o clienti o studenti la mascherina viene multata. Questo perché, come tutti sanno, la scienza (epidemiologia, virologia…) che si studia inè diversa da quella che si studia in Italia, i loro dipartimenti di biologia usano libri di testo sconosciuti in Italia. In Florida da sei mesi lesono sparite sotto la spinta del governatore repubblicano DeSantis, il quale, sulla base ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ecco cosa succede in Texas se una scuola, azienda o negozio impone a studenti, dipendenti o clienti di indossare… - Bettabetta59 : RT @NicolaPorro: ?? Ecco cosa succede in Texas se una scuola, azienda o negozio impone a studenti, dipendenti o clienti di indossare la masc… - venetolink : RT @pbecchi: Nel Texas se ti metti la mascherina ti prendi una multa. Non è uno scherzo, è che lì tutti gli esperti la vedono in modo oppos… - Dan03621335 : RT @pbecchi: Nel Texas se ti metti la mascherina ti prendi una multa. Non è uno scherzo, è che lì tutti gli esperti la vedono in modo oppos… - GiuliaTamagnin1 : RT @NicolaPorro: ?? Ecco cosa succede in Texas se una scuola, azienda o negozio impone a studenti, dipendenti o clienti di indossare la masc… -

Ultime Notizie dalla rete : Texas mette Chip, Biden vuole l'asse USA - Corea - FormulaPassion.it ... con la mancanza dei chip che mette in crisi vari settori industriali tra cui quello ... 17 miliardi dovrebbero servire per una nuova fabbrica negli Stati Uniti, probabilmente a Austin, in Texas, dove ...

Matthew McConaughey: "La nostra vita è l'unica che abbiamo e dobbiamo giocarcela al meglio" Lei vive ad Austin, in Texas. Nel suo libro ci sono delle lettere d'amore per le città che l'hanno ... Austin non ti mette mai alla prova, accetta i suoi abitanti per quello che sono: nessuno mi chiede ...

Il Texas mette al bando le mascherine Nicola Porro Il governatore del Texas vieta gli aborti alla sesta settimana Il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha firmato un disegno di legge che vieta gli aborti dopo il rilevamento del battito cardiaco fetale, alla sesta settimana di gravidanza. La legge entr ...

Texas: terza ondata mette KO il sistema sanitario, dimissioni del governatore!!! Era quello che si aspettavano gli zeloti del lockdown e delle chiusure, invece il texas è tornato a vivere come nel 2019 da mesi con stadi aperti, nessun obbligo di mascherina e i cittadini che vivono ...

... con la mancanza dei chip chein crisi vari settori industriali tra cui quello ... 17 miliardi dovrebbero servire per una nuova fabbrica negli Stati Uniti, probabilmente a Austin, in, dove ...Lei vive ad Austin, in. Nel suo libro ci sono delle lettere d'amore per le città che l'hanno ... Austin non timai alla prova, accetta i suoi abitanti per quello che sono: nessuno mi chiede ...Il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha firmato un disegno di legge che vieta gli aborti dopo il rilevamento del battito cardiaco fetale, alla sesta settimana di gravidanza. La legge entr ...Era quello che si aspettavano gli zeloti del lockdown e delle chiusure, invece il texas è tornato a vivere come nel 2019 da mesi con stadi aperti, nessun obbligo di mascherina e i cittadini che vivono ...