Il teatro ricercatore di Giuliano Scabia

(Di venerdì 21 maggio 2021) Era il volto buono di quel mondo della ricerca - definizione che ha nobilitato fino all’ultimo col suo lavoro - che certi stereotipi vorrebbero sempre e per forza popolato da incompresi, insoddisfatti e arrabbiati in perenne stato di agitazione. Aveva gli occhi che ridevano e insieme si posavano gentili e curiosi sull’interlocutore in cerca di una parola saggia. Lui era lì, sempre pronto ad ascoltare, parlare, spiegare, entusiasmarsi come quel fanciullo che portava sempre dentro di sé. Mancherà, e molto, al nostro piccolo mondo allo sbando, che ci ha lasciato oggi a pochi passi dai suoi 86 anni (era nato a Padova il 18 luglio 1935). Sperimentare, aprire nuove strade insieme etiche ed estetiche, mettere in moto cervelli e cuore di chi lo circondava è stata la sua missione, al di là delle definizioni che si possono dare di lui e che ...