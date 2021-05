Il tè matcha racchiude tante proprietà benefiche in una tazza Ma prepararlo è davvero un’arte I consigli della Professoressa Maria Grazia Spalluto | Docente di Fitoterapia

Leggi su iodonna

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il tèè il re di tutti i tè. È considerato, da quasi mille anni, l’elisir dei monaci buddisti. Non si presenta come foglie essiccate, ma sotto forma di polvere dal colore verde smeraldo. Ciò che lo rendeunico sono leantiossidanti, che risultano essere oltre 100 volte in più rispetto a tutti gli altri. In occasioneGiornata Internazionale del Tè, che ricorre il 21 maggio, scopriamo i benefici di questo prezioso tè giapponese. Tè: perché fa bene e comeguarda le foto ...