Il sogno green diventa un incubo. M5S in rotta col ministro Cingolani (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Ministero della transizione ecologica, nato soprattutto su input del Movimento 5 Stelle, sta diventando quello che proprio ai 5 Stelle piace di meno. Quel dicastero, visto come il motore per la definitiva svolta green e politiche economiche tutte orientate allo sviluppo sostenibile, è stata la molla principale che ha portato Beppe Grillo a dire sì al Governo di Mario Draghi e a spingere i pentastellati nel terzo esecutivo dall'inizio della legislatura. Il sogno green diventa un incubo Il primo schiaffo M5S l'ha però subito, quando alla guida di quel Ministero non è stato scelto uno di loro ma, fatto fuori il generale Sergio Costa, che avevano scelto per l'ambiente sia nella fase gialloverde che in quella giallorossa, il premier ha voluto un tecnico, Roberto ...

