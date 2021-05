Il sindaco sul set dell’avvocato Malinconico (Di venerdì 21 maggio 2021) di Monica De Santis Proseguono in città le riprese della fiction prodotta dalla Rai e da Viola Film che vede come protagonista l’attore Massimiliano Gallo. Proseguono le riprese nei locali dell’ex tribunale cittadino e andranno avanti ancora per diverse settimane. Nella giornata di ieri sul set ad assistere alle riprese anche il sindaco Napoli, che ha voluto portare i suoi personali saluti, quelli dell’amministrazione comunale e dell’intera città al cast, alla produzioni e a tutti i tecnici. Al termine della sua visita il sindaco ha dichiarato: “Nella nostra splendida città si sta girando la serie TV “Vincenzo Malinconico, Avvocato”, prodotta da Viola Film e Rai Fiction, scritta da Diego De Silva, Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso… PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 maggio 2021) di Monica De Santis Proseguono in città le riprese della fiction prodotta dalla Rai e da Viola Film che vede come protagonista l’attore Massimiliano Gallo. Proseguono le riprese nei locali dell’ex tribunale cittadino e andranno avanti ancora per diverse settimane. Nella giornata di ieri sul set ad assistere alle riprese anche ilNapoli, che ha voluto portare i suoi personali saluti, quelli dell’amministrazione comunale e dell’intera città al cast, alla produzioni e a tutti i tecnici. Al termine della sua visita ilha dichiarato: “Nella nostra splendida città si sta girando la serie TV “Vincenzo, Avvocato”, prodotta da Viola Film e Rai Fiction, scritta da Diego De Silva, Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso… PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia

Advertising

ilconteamar : RT @Capezzone: In questa fase in cui al centrodestra non mancano le difficoltà (divisione sul governo, competizione interna, scelta dei can… - xposeidone : RT @Capezzone: In questa fase in cui al centrodestra non mancano le difficoltà (divisione sul governo, competizione interna, scelta dei can… - ALisimberti : RT @Capezzone: In questa fase in cui al centrodestra non mancano le difficoltà (divisione sul governo, competizione interna, scelta dei can… - baciorina1 : RT @Capezzone: In questa fase in cui al centrodestra non mancano le difficoltà (divisione sul governo, competizione interna, scelta dei can… - Eraclanius : RT @gzibordi: il sindaco Democratico di Chicago, una signora mulatta e lesbica, dichiara che concede interviste solo a giornalisti non bia… -