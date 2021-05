Il sindaco di Foggia Franco Landella è stato arrestato con le accuse di corruzione e tentata concussione (Di venerdì 21 maggio 2021) Il sindaco di Foggia Franco Landella, della Lega, è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari, con le accuse di corruzione e tentata concussione. Landella era stato eletto sindaco di Foggia nel 2014, ma lo scorso 4 maggio ha rassegnato Leggi su ilpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Ildi, della Lega, èarree messo agli arresti domiciliari, con ledieraelettodinel 2014, ma lo scorso 4 maggio ha rassegnato

