Il seme della speranza di Emiliano Reali | prefazione di Alessandro Cecchi Paone

"Il seme della speranza". Il testo, che pone l'accento su temi quali il rispetto per l'ambiente e per l'individuo, per gli argomenti trattati è stato utilizzato in vari istituti (scuole medie e biennio delle superiori) come libro di lettura per esercitazioni e laboratori: per esempio i ragazzi del liceo musicale di Sessa Aurunca "Convitto Nifo" (compresi gli studenti diversamente abili) stanno Realizzando l'audio libro. In queste settimane Emiliano Reali sta incontrando su zoom alcune classi che lo hanno analizzato nel percorso di studi di quest'anno complicato, tra le quali c'è anche l'Istituto Falcone di Roma, dove l'autore stesso ha frequentato le scuole medie. Il libro sta per uscire a fine maggio in una nuova edizione con la prefazione

