Il Segreto: venerdì 28 maggio andrà in onda l’ultima puntata in prima serata (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Segreto, anticipazioni. venerdì 28 maggio, in prima serata, andrà in onda l’ultima puntata della soap opera spagnola. Il Segreto, celebre soap opera spagnola, si concluderà venerdì 28 maggio. In prima serata, scelta ad hoc per l’occasione, verranno trasmessi le ultime quattro puntate della soap, compreso l’ultima puntata da 90 minuti. La serie conta oltre duemila Leggi su 2anews (Di venerdì 21 maggio 2021) Il, anticipazioni.28, inindella soap opera spagnola. Il, celebre soap opera spagnola, si concluderà28. In, scelta ad hoc per l’occasione, verranno trasmessi le ultime quattro puntate della soap, compresoda 90 minuti. La serie conta oltre duemila

Advertising

indiaflores_ : RT @rivescaltier: mi state davvero dicendo che venerdì 28 finirà il segreto? allora le gioie esistono ancora - SergiPatrizia : RT @CDTorChiara: Amo ti svelo un segreto: venerdí sera, cioè domani, sei all’isola dei famosi. Non si sa mai che ti dimentichi pure quello… - 95_addicted : RT @Gi01992: VENERDÌ 28 MAGGIO IN PRIMA SERATA IMPERDIBILE ULTIMA PUNTATA DE ' IL SEGRETO ' Donna Francisca, Pepa, Tristan, Hippolito, Emi… - BISLACCO3 : RT @Gi01992: VENERDÌ 28 MAGGIO IN PRIMA SERATA IMPERDIBILE ULTIMA PUNTATA DE ' IL SEGRETO ' Donna Francisca, Pepa, Tristan, Hippolito, Emi… - dumurin : RT @Gi01992: Serata Speciale!!!!! Una storia che ha appassionato milioni di persone.... In prima assoluta ultimissima puntata de IL SEGRETO… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto venerdì La regina del giovedì - FormulaPassion.it E nessuno potrà più batterla nel corso dell'anno perché poi le libere saranno solo al venerdì. A ... È l'unico segreto: altrove non è sufficiente, mentre qui risulta decisivo. C'è solo un pizzico di ...

Venerdi 21 Maggio 2021 Sky e Premium Cinema, Legacy of Lies Non le resta che contattare Lorenzo e costringerlo a tornare in Nevada in gran segreto per cancellare il matrimonio americano. (SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303) Paddington Moderna ...

Il Segreto: venerdì 28 maggio andrà in onda l’ultima puntata in prima serata 2a News E nessuno potrà più batterla nel corso dell'anno perché poi le libere saranno solo al. A ... È l'unico: altrove non è sufficiente, mentre qui risulta decisivo. C'è solo un pizzico di ...Non le resta che contattare Lorenzo e costringerlo a tornare in Nevada in granper cancellare il matrimonio americano. (SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303) Paddington Moderna ...