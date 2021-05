Il Segreto, anticipazioni gran finale: la fuga d'amore di Adolfo e Marta (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Segreto tra pochi giorni terminerà la messa in onda in Italia e il pubblico di Canale 5 dovrà dire addio agli amati abitanti di Puente Viejo. Tuttavia, le anticipazioni della soap opera iberica preannunciano un finale davvero esplosivo con la morte di molti personaggi, ma per qualcuno arriverà il lieto fine. Al centro dell'attenzione ci saranno soprattutto Marta e Adolfo che non hanno mai smesso di amarsi nemmeno dopo aver convolato a nozze rispettivamente con Ramon e Rosa. Marta, in particolare, dopo aver perso il bambino che aspettava a causa delle violenze subite dal marito, adirato con lei per aver scoperto che probabilmente quel figlio era del cognato, rimarrà subito vedova. Donna Begona, infatti, mai completamente guarita dalla sua gravissima malattia mentale, provvederà ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 21 maggio 2021) Iltra pochi giorni terminerà la messa in onda in Italia e il pubblico di Canale 5 dovrà dire addio agli amati abitanti di Puente Viejo. Tuttavia, ledella soap opera iberica preannunciano undavvero esplosivo con la morte di molti personaggi, ma per qualcuno arriverà il lieto fine. Al centro dell'attenzione ci saranno soprattuttoche non hanno mai smesso di amarsi nemmeno dopo aver convolato a nozze rispettivamente con Ramon e Rosa., in particolare, dopo aver perso il bambino che aspettava a causa delle violenze subite dal marito, adirato con lei per aver scoperto che probabilmente quel figlio era del cognato, rimarrà subito vedova. Donna Begona, infatti, mai completamente guarita dalla sua gravissima malattia mentale, provvederà ...

