Il Segreto, anticipazioni finale: MARTA e ADOLFO fuggono da Puente Viejo (Di venerdì 21 maggio 2021) Tra le tante tragedie, almeno per MARTA Solozabal (Laura Minguell) e ADOLFO De Los Vivos (Adrian Pedraja) si prospetterà un futuro pieno di speranza. Nel corso dell'ultima puntata de Il Segreto, i due riusciranno infatti a fuggire insieme da Puente Viejo, lasciandosi alle spalle tutte le difficoltà che hanno dovuto affrontare nello sfortunato paesello… Leggi anche: Il Segreto, anticipazioni finale: ROSA e BEGOÑA ricoverate in una clinica psichiatrica Il Segreto, news: Rosa fa ricadere su ADOLFO la colpa dell'omicidio di Ramon La anticipazioni indicano che questa storyline inizierà nel momento in cui Rosa (Sara Sanz) incastrerà il marito ADOLFO per l'omicidio di Ramon (Pablo ...

