Il segretario dem lancia la patrimoniale. No dal centrodestra. Il premier la stoppa. (Di venerdì 21 maggio 2021) La proposta: aiuti ai giovani aumentando le tasse di successione ai più ricchi. Bernini (Fi): "Con noi al governo non passerà mai". Idea bocciata anche dai renziani e pure da mezzo Pd. La Lega rilancia l'introduzione della flat tax. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) La proposta: aiuti ai giovani aumentando le tasse di successione ai più ricchi. Bernini (Fi): "Con noi al governo non passerà mai". Idea bocciata anche dai renziani e pure da mezzo Pd. La Lega ril'introduzione della flat tax.

Ultime Notizie dalla rete : segretario dem Letta non ne azzecca una" "Draghi ha dato proprio una bella sberla a Letta". È questo il commento più ricorrente tra i parlamentari dem dopo che il premier ha bocciato pubblicamente l'idea del segretario del Pd di introdurre una sorta di patrimoniale per andare in aiuto ai giovani. "Non è il momento di prendere i soldi ai ...

Salvini al Foglio: "Letta? Parigi lo ha reso un radical chic. Contento il Pd..." Il leader della Lega: 'Il segretario dem è ossessionato da me, non fa altro che attaccarmi. La sua proposta sulla tassa di successione? Una fregatura: non passerà ...

Il segretario dem lancia la patrimoniale. No dal centrodestra. Il premier la stoppa. ilGiornale.it "Letta non ne azzecca una" Patrimoniale, ddl Zan, ius soli, politica estera e comunali. Enrico Letta sembra sbagliarle tutte e, intanto, FdI ha già superato il Pd ...

"Ora ci siamo ritrovati, ma basta personalismi" Il monito del consigliere Pd Azzalin in vista delle future sfide di coalizione. Ma nella maggioranza la pace riacquisita mette tutti d’accordo per un giorno ...

