Il Rosario ogni giorno | 21 maggio in diretta dal Santuario “Madonna di Nagasaki” in Giappone

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ventunesimocolin collegamentovolta da un diversomariano, per la preghiera divoluta da Papa Francesco. Il Santo Padre ha affidato l’organizzazione di questa preghiera per la fine della pandemia, al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Ognuno di noi innalzerà la sua preghiera alla Vergine Maria, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... il rito che più dialtro descrive il Calvario che vivono da anni non solo i cattolici ma ... Dopo la Via Crucis reciteremo ile poi avremo un tempo di Adorazione: da quando sono iniziati ...Il canale "offre sostegno spirituale in particolare con la messa in onda della celebrazione eucaristica e deltrasmessi in direttagiorno. Attualmente, su 50 parrocchie del Vicariato ...Ci sarà anche la piccola parrocchia cattolica della Sacra Famiglia di Gaza, meno di 120 fedeli, unita in preghiera, nella veglia di Pentecoste, che sarà celebrata domani a Gerusalemme. "Il Papa ha inv ...Il canale "offre sostegno spirituale in particolare con la messa in onda della celebrazione eucaristica e del Rosario trasmessi in diretta ogni giorno. Attualmente, su 50 parrocchie del Vicariato ...