Il Regno Unito studierà l’efficacia di una terza dose di vaccino contro il coronavirus (Di venerdì 21 maggio 2021) (foto: Diana Polekhina on Unsplash)A ritmi e con strategie diversi da paese a paese, ma anche da regione a regione, si vaccina ormai da mesi. E i risultati cominciano a vedersi. Ma si guarda anche a distanza, a quello che potrebbe succedere nei mesi a venire se non negli anni a venire, pur con tutto il comprensibile bagaglio di incertezze. Quanto dura l’immunità dal virus? Quanto quella dal vaccino? L’emergere di nuove varianti può comprometterne l’efficacia? Che ci aspetta dopo l’estate, dopo queste prime ondate di vaccinazioni? È con queste questioni aperte sul tavolo che il Regno Unito ha appena annunciato l’avvio di una sperimentazione clinica per valutare sicurezza ed efficacia di una terza dose di vaccino anti-Covid. Una possibilità di cui, per quanto detto, si ... Leggi su wired (Di venerdì 21 maggio 2021) (foto: Diana Polekhina on Unsplash)A ritmi e con strategie diversi da paese a paese, ma anche da regione a regione, si vaccina ormai da mesi. E i risultati cominciano a vedersi. Ma si guarda anche a distanza, a quello che potrebbe succedere nei mesi a venire se non negli anni a venire, pur con tutto il comprensibile bagaglio di incertezze. Quanto dura l’immunità dal virus? Quanto quella dal? L’emergere di nuove varianti può comprometterne? Che ci aspetta dopo l’estate, dopo queste prime ondate di vaccinazioni? È con queste questioni aperte sul tavolo che ilha appena annunciato l’avvio di una sperimentazione clinica per valutare sicurezza ed efficacia di unadianti-Covid. Una possibilità di cui, per quanto detto, si ...

