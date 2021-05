Il principe Harry si racconta: tra alcol e droghe per “dimenticare” la morte di mamma Diana (Di venerdì 21 maggio 2021) Si parlerà ancora una volta tanto delle dichiarazioni che il principe Harry ha rilasciato in una nuova intervista per Oprha. Questa volta il figlio di Carlo e Diana fa anche un viaggio nel passato per provare a raccontare come ha vissuto i drammatici anni che sono seguiti alla morte di Lady Diana. Non è stato affatto facile e non può nascondere di aver sofferto moltissimo in particolare in una fase della sua vita. Tra i 28 e i 32 anni, il dolore per la morte di Diana era così forte da poter essere governato solo con una nuova dipendenza. Ed ecco quindi l’uso di droghe e alcol. Una rivelazione che Harry ha fatto nel nuovo documentario ’The Me You Can’t See’, in onda da oggi su Apple TV. Un periodo da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 maggio 2021) Si parlerà ancora una volta tanto delle dichiarazioni che ilha rilasciato in una nuova intervista per Oprha. Questa volta il figlio di Carlo efa anche un viaggio nel passato per provare are come ha vissuto i drammatici anni che sono seguiti alladi Lady. Non è stato affatto facile e non può nascondere di aver sofferto moltissimo in particolare in una fase della sua vita. Tra i 28 e i 32 anni, il dolore per ladiera così forte da poter essere governato solo con una nuova dipendenza. Ed ecco quindi l’uso di. Una rivelazione cheha fatto nel nuovo documentario ’The Me You Can’t See’, in onda da oggi su Apple TV. Un periodo da ...

