Il principe Harry rivela la prima parola del figlio Archie: “È dolce ma mi rattrista” (Di venerdì 21 maggio 2021) Le ultimissime dichiarazioni del principe Harry sono vere e proprie rivelazioni che lasciano senza parole e sollevano critiche. Ma oltre a parlare della Famiglia Reale e di episodi spiacevoli del suo passato, il secondogenito del principe Carlo ha anche affrontato la tematica della paternità. In particolare ha rivelato qual è stata la prima parola del figlio Archie. Il principe Harry racconta qual è stata la prima parola del figlio Archie Nel corso del documentario The Me You Can’t See, il principe Harry si è aperto a confessioni inedite. Un’importante parte dell’intervista ad Oprah Winfrey, inoltre, è ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 21 maggio 2021) Le ultimissime dichiarazioni delsono vere e propriezioni che lasciano senza parole e sollevano critiche. Ma oltre a parlare della Famiglia Reale e di episodi spiacevoli del suo passato, il secondogenito delCarlo ha anche affrontato la tematica della paternità. In particolare hato qual è stata ladel. Ilracconta qual è stata ladelNel corso del documentario The Me You Can’t See, ilsi è aperto a confessioni inedite. Un’importante parte dell’intervista ad Oprah Winfrey, inoltre, è ...

Advertising

rtl1025 : ?? La star del pop #LadyGaga ha rivelato di essere stata stuprata da un produttore musicale quando aveva 19 anni e d… - SkyTG24 : Principe Harry attacca i media e parla della morte di Lady D: “Bevevo per non pensarci' - MediasetTgcom24 : Il principe Harry: 'Bevevo per non pensare alla morte di mia madre' #principeharry - leone52641 : RT @ultimenotizie: #LadyGaga ha reso noto di essere stata violentata a 19 anni dal suo produttore musicale di allora, che 'l'ha lasciata in… - genovesergio76 : Il principe Harry a Oprah Winfrey: 'Bevevo e mi drogavo per non pensare alla perdita di mia madre' -