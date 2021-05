Il principe Harry: “Nonna Diana tra le prime parole pronunciate da Archie, vorrei fosse qui per lui” (Di venerdì 21 maggio 2021) Un ricordo indelebile per Harry e l’inizio della memoria intorno a una figura che per l’Inghilterra è stata centrale per il piccolo Archie. È quella di Lady Diana, protagonista di una serie di dolorose confessione rese dal secondogenito a The Me You Can’t See, la docu-serie di Oprah Winfrey dedicata al tema salute mentale. Harry, che aveva già raccontato di avere cercato nella droga e nell’alcol il modo per sfuggire al dolore legato alla scomparsa della madre, affida alla conduttrice afro-americana un’altra tenere rivelazione. Il nome di Lady Diana tra le prime parole pronunciate da Archie “vorrei che avesse potuto incontrare Meghan. vorrei fosse ancora qui per ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Un ricordo indelebile pere l’inizio della memoria intorno a una figura che per l’Inghilterra è stata centrale per il piccolo. È quella di Lady, protagonista di una serie di dolorose confessione rese dal secondogenito a The Me You Can’t See, la docu-serie di Oprah Winfrey dedicata al tema salute mentale., che aveva già raccontato di avere cercato nella droga e nell’alcol il modo per sfuggire al dolore legato alla scomparsa della madre, affida alla conduttrice afro-americana un’altra tenere rivelazione. Il nome di Ladytra ledache avesse potuto incontrare Meghan.ancora qui per ...

Advertising

SkyTG24 : Principe Harry attacca i media e parla della morte di Lady D: “Bevevo per non pensarci' - MediasetTgcom24 : Il principe Harry: 'Bevevo per non pensare alla morte di mia madre' #principeharry - zazoomblog : Il principe Harry confessa retroscena choc dopo la morte della madre: “Bevevo e mi drogavo” - #principe #Harry… - BLIND_DATA24 : RT @crislomb: Il principe Harry potrebbe risolvere i suoi problemi facendo a cambio di vita con un minatore sudafricano o cileno. Lui, la m… - grecale66 : RT @fanpage: Una confessione struggente da parte del Principe Harry: 'Meghan non si è suicidata per non farmi soffrire' -