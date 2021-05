Il principe Harry: bevevo per non pensare alla morte di mia madre (Di venerdì 21 maggio 2021) Alcol, droghe, ansia e attacchi di panico. Dai 28 ai 32 anni il principe Harry ha vissuto il periodo più buio della sua vita dopo la morte della madre Diana.Un “incubo” che il reale ha raccontato in dettaglio nel nuovo documentario ’The Me You Can’t See’, in onda da oggi su Apple TV. Il venerdì o il sabato sera, ha rivelato, “bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere” il dolore. “Prendevo droghe per sentire meno”, ha aggiunto Harry parlando con Oprah Winfrey nella serie. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Alcol, droghe, ansia e attacchi di panico. Dai 28 ai 32 anni ilha vissuto il periodo più buio della sua vita dopo ladellaDiana.Un “incubo” che il reale ha raccontato in dettaglio nel nuovo documentario ’The Me You Can’t See’, in onda da oggi su Apple TV. Il venerdì o il sabato sera, ha rivelato, “tanto alcol quanto se ne beve in una settimana. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere” il dolore. “Prendevo droghe per sentire meno”, ha aggiuntoparlando con Oprah Winfrey nella serie.

